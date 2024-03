Η εμφάνιση του Όλιβερ Μπέρμαν στη Τζέντα απέδειξε ότι ο ενθουσιασμός επικρατεί ορισμένες φορές της εμπειρίας.

H επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα, στην οποία υποβλήθηκε στη Σαουδική Αραβία ο Κάρλος Σάινθ, έφερε στο τιμόνι της δεύτερης SF-24 της Ferrari τον Όλιβερ Μπέρμαν. Ο 18χρονος Βρετανός έπεσε απευθείας στα... βαθιά, καθώς κλήθηκε να πάρει μέρος στον αγώνα με ελάχιστη εμπειρία από μονοθέσιο της Formula 1. Η εμφάνισή του ήταν άκρως ενθαρρυντική: τερμάτισε στην 7η θέση, μπροστά από τους Νόρις-Χάμιλτον, ενώ ψηφίστηκε ως «ο οδηγός της ημέρας».

Δείτε ακόμα: Σάινθ - Σκωληκοειδίτιδα 2-0

Με τον Σαρλ Λεκλέρ στα 26, ο μέσος όρος ηλικίας των δύο οδηγών της ιταλικής ομάδας είναι μόλις 22 χρόνια και 230 ημέρες. Είναι το νεότερο δίδυμο που έχει εκπροσωπήσει τη Scuderia Ferrari σε αγώνα της F1, με το προηγούμενο να ήταν πίσω στο 1968, με τους Τζάκι Ιξ και Κρις Έιμον. O Βέλγος και ο Νεοζηλανδός είχαν τότε μέση ηλικία 24 χρόνια και 37 ημέρες.

Fun fact! 💡 Until today's race with @Charles_Leclerc and @OllieBearman, whose average age is 22 years, 230 days...



The previous youngest Ferrari driver pairing was in 1968 with Jacky Ickx and Chris Amon (24 years, 37 days) pic.twitter.com/K2A498Lzbr