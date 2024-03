H FIA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα μετάλλια που θα φοράνε οι νικητές των Grand Prix της Formula 1 στο φετινό πρωτάθλημα.

To 2023 η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού πήρε την πρωτοβουλία και υιοθέτησε την απονομή μεταλλίων για τους νικητές Grand Prix της Formula 1. Πέρα από τα συνηθισμένα τρόπαια, οι οδηγοί που ανεβαίνουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου λαμβάνουν ένα ακόμη «σουβενίρ» για την επιτυχία τους.

Ένας εκ των λόγων που θεσπίστηκε η απονομή μεταλλίων ήταν για να έχουν οι οδηγοί κάτι το οποίο θα μπορούν να το κρατήσουν δια παντός. Όροι στα συμβόλαιά τους με τις ομάδες που προβλέπουν την τοποθέτηση των τροπαίων στα εργοστάσια. Aν επιθυμούν να κρατούν τα τρόπαια, η συνηθισμένη τακτική είναι να λαμβάνουν ρέπλικες.

Για το 2024 η FIA, έστω και στο περιθώριο του δεύτερου αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1, δημοσίευσε φωτογραφίες του μεταλλίου που θα λαμβάνει ο νικητής κάθε Grand Prix. Μάλιστα, έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από την ίδρυση της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, ο δεύτερος και ο τρίτος οδηγός του βάθρου δεν θα λαμβάνει μετάλλιο.

#F1 - For the 2024 FIA Formula One World Championship, we are proud to present the stunning new design for the winner's medals, celebrating 120 Years of the FIA.#FIA120 | @F1 pic.twitter.com/aFCibXJ0lu