O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ταχύτερος στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης υψηλών ταχυτήτων της Τζέντα.

Το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 για το 2024 ξεκίνησε. Το FP1 του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας ολολκηρώθηκε, σε μία διαδικασία που μας έδωσε τα πρώτα δείγματα γι το τι να περιμένουμε στο υπόλοιπο τριήμερο. Οι συνθήκες στην επιφάνεια της πίστας ήταν εξαιρετικές, όμως η ένταση του ανέμου δυσκόλεψε τους οδηγούς.

Ταχύτερος μετά το πρώτο 60λεπτο του τριημέρου ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing στο δεύτερο γρήγορο γύρο του με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:29,659 κάνοντας έναν εξαιρετικά γρήγορο γύρο. Πίσω του ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, με τον Ισπανό να ξεκινά με ιδανικό τρόπο το αγωνιστικό τριήμερο με την AMR24.

Μάλιστα χάλασε τα σχέδια της Red Bull, καθώς άφησε στην 3η θέση τον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ήταν σε όλο το FP1 ο ταχύτερος οδηγός στον τελευταίο χρονομετρημένο τομέα της πίστας.

Sundown approaching as we enter the final moments of first practice



Second practice will be under the lights 💡#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Fkimm2y5H7