O Ισπανός οδηγός της Ferrari αναμένεται να λάβει μέρος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει από την Τετάρτη.

Με ένα απρόοπτο αρχίζει το τριήμερο του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας για τη Scuderia Ferrari. Ο Κάρλος Σάινθ ένιωσε αδιαθεσία την Τετάρτη και ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

O 29χρονος Ισπανός έφθασε στην πίστα της Τζέντα αρκετά αργότερα από τους υπόλοιπους οδηγούς, εμφανώς καταβεβλημένος. Σύμφωνα με την ιταλική ομάδα είναι σε θέση να λάβει μέρος στις ελεύθερες δοκιμές που αρχίζουν στις 3.30 μμ, ώρα Ελλάδας.

