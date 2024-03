Στις τάξεις της ιταλικής ομάδας είναι αρκετά αισιόδοξοι πως το φετινό μονοθέσιο της Formula 1 είναι μια γερή βάση για μελλοντικές επιτυχίες.

Η ομάδα που εντυπωσίασε στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν ήταν η Scuderia Ferrari. H νέα SF-24 έδειξε πολύ σημαντικά δείγματα ταχύτητας και τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Κάρλος Σάινθ ήταν χαρούμενοι με το πόσο πιο άνετα αισθάνθηκαν στην οδήγηση.

Παρά τους δύο ταχύτερους χρόνους των χειμερινών δοκιμών, άπαντες στο ιταλικό εργοστάσιο «κράτησαν μικρό καλάθι», δεν δημιούργησαν προσδοκίες και τόνιζαν με κάθε ευκαιρία πως η Red Bull Racing είναι ταχύτερη. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μια άνετη νίκη στο Grand Prix Μπαχρέιν.

Παρά το γεγονός πως ο Κάρλος Σάινθ ήταν 25 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ολλανδό με το πέσιμο της καρό σημαίας, στις τάξεις της Ferrari αισιοδοξούν. Ο επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ, τόνισε πως η διαφορά από τους «ταύρους» έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2023.

«Έχω ανάμεικτα συναισθήματα από τον πρώτο αγώνα. Το θετικό είναι πως μπορέσαμε να κάνουμε τον ταχύτερο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών. Ο γύρος του Λεκλέρ στο Q2 ήταν ταχύτερος από το χρόνο της pole position του Φερστάπεν. Στον αγώνα φαίνεται πως μειώσαμε κατά 50% τη διαφορά από τον Φερστάπεν σε σχέση με πριν ένα χρόνο. Το αρνητικό είναι πως δεν είναι αρκετό και ξανά είχαμε πολλά προβλήματα όλο το τριήμερο. Πρέπει να διορθώσουμε το πρόβλημα του Λεκλέρ με τα φρένα. Συνολικά έκανε καλή δουλειά, διαχειρίστηκε το θέμα και τερμάτισε 4ος. Όταν είδα αρχικά την κατάσταση στον αγώνα, δεν ήμουν αισιόδοξος πως θα τερματίσει», ανέφερε ο Γάλλος.

