O Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ταχύτερος το απόγευμα στο Μπαχρέιν, όπου πήραμε το πρώτο δείγμα δυναμικής των μονοθεσίων.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Σακχίρ για το Grand Prix Μπαχρέιν της Formula 1 με το FP2 να μας δίνει μια γεύση για το τι να περιμένουμε το υπόλοιπο τριήμερο. Η διαδικασία διεξήχθη σε συνθήκες που περιμένουμε και στον αγώνα της Κυριακής αλλά το αποτέλεσμά της δεν ήταν καθόλου αυτό που περιμέναμε.

Ταχύτερος μετά την πρώτη ημέρα δοκιμών ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. Ο Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:30,374 και ήταν με διαφορά στην κορυφή. Ο χρόνος αυτός ήταν μάλιστα ταχύτερος από αυτόν που πέτυχε το 2023 στις κατατακτήριες δοκιμές. Τα καλά νέα για τη Mercedes συνεχίστηκαν, μιας και ο Τζορτζ Ράσελ βρέθηκε στη 2η θέση και ολοκλήρωσε το 1-2 για τη γερμανική ομάδα.

Τρίτος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin o οποίος υπολειπόταν 0,286 δευτερόλεπτα από το χρόνο του Χάμιλτον. Ακολούθησε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα να μην δείχνει προς ώρας το πρόσωπο που είδαμε στις χειμερινές δοκιμές.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν στην 5η θέση για λογαριασμό της McLaren Racing. Ο Αυστραλός σημείωσε καλή επίδοση και ξεπέρασε τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μακριά από το χρόνο του Χάμιλτον, κάτι αρκετά ανησυχητικό για τους «ταύρους». Ωστόσο ο ρυθμός αγώνα του ήταν πολύ καλός και καλύτερος από τον ανταγωνισμό.

Θετική έκπληξη η 7η θέση του Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas, στον καλύτερο γύρο της αμερικανικής ομάδας έως τώρα, συμπεριλαμβανομένων των τριών ημερών χειμερινών δοκιμών. Ο Λανς Στρολ βρέθηκε 8ος, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ ο οποίος δεν έκανε καθαρή γρήγορη προσπάθεια. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Σέρχιο Πέρεζ.

Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας οι ομάδες επικεντρώθηκαν στο ρυθμό αγώνα με πολλά καύσιμα. Μπορεί η Mercedes να είναι πρώτη στην κατάταξη, όμως η Red Bull Racing δείχνει να έχει εξαιρετικό ρυθμό.

Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή στις 14:30 ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 17:40 για τις κατατακτήριες δοκιμές.

