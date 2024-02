O Ντάνιελ Ρικάρντο της Visa Cash App RB ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν.

Η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 είναι εδώ με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της χρονιάς να έχει περάσει πλέον στην ιστορία. Το πρώτο 60λεπτο του τριημέρου μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε και τους 20 οδηγούς στην πίστα, οι οποίοι ακολούθησαν το πρόγραμμα προετοιμασίας των ομάδων τους.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο της Visa Cash App RB, κάνοντας την έκπληξη. Ο Αυστραλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:32,869 και πήρε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας πάνω του όλα τα βλέμματα στο paddock. Δεύτερος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος σημείωσε επίσης την ταχύτερη επίδοσή του με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli. H διαφορά του από τον οδηγό της RB ήταν 0,032 δευτερόλεπτα.

