To επίσημο videogame της Formula 1 έχει ημερομηνία κυκλοφορίας και φέτος έρχεται νωρίτερα από ποτέ.

Σε μία αναπάντεχη ανακοίνωση για τους φίλους του εικονικού κόσμου προχώρησε η Codemasters. H εταιρεία που αναπτύσσει το videogame της Formula 1 από το 2009 ανακοίνωσε πως το φετινό παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στις 31 Μαΐου.

Πρόκειται για έκπληξη, καθώς τα προηγούμενα χρόνια η διάθεσή του άρχιζε στα τέλη του καλοκαιριού. Οι φίλοι του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν αρκετά νωρίς στη χρονιά όλα τα νέα μονοθέσια των 10 ομάδων στις κορυφαίες πίστες του πλανήτη.

Στο νέο τίτλο ονόματι F1 24 η Codemasters έκανε ορισμένες βελτιώσεις ώστε να προσφέρει ακόμη πιο απολαυστική εμπειρία στους παίκτες. Η καριέρα οδηγού (driver career mode) έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές, ωστόσο δεν έχουν δοθεί σημαντικές πληροφορίες στη δημοσιότητα.

Επιπλέον έγινε εκτενής δουλειά στο χειρισμό των μονοθεσίων και στον τρόπο που συμπεριφέρονται στην πίστα. Με αυτό τον τρόπο η οδήγηση θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η πλήρης αποκάλυψη του F1 24 θα γίνει εντός Απριλίου.

Για όσους κάνουν προαναγγελία πριν τις 24 Απριλίου την Champions Edition θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το F1 24 3 ημέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Επιπλέον θα έχουν 10.000 pitcoins και άλλα προνόμια του πακέτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το F1 24 θα κυκλοφορήσει για τις πλατφόρμες Playstation, Xbox και pc.

#F124 🟣📅 May 31



Pre-order today and get closer to the grid with immediate access to select 2024 team liveries in #F123 https://t.co/GmTjjE0Xvc



Full reveal in April. pic.twitter.com/0w7XqaPrr6