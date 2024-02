Ευρύχωρο και ποιοτικό, το εσωτερικό του νέου E-5008 θα κρατά τους επιβάτες χαλαρούς και συνδεδεμένους.

H γκάμα SUV και ειδικότερα ηλεκτρικών οχημάτων ελεύθερου χρόνου της Peugeot θα υποδεχτεί τον Μάρτιο το μεγαλύτερο μέλος της. Το νέο E-5008 θα προσφέρει ένα πολυτελές, ευρύχωρο και ψηφιακό εσωτερικό στους 7 επιβάτες του. Σύμφωνα με τη γαλλική μάρκα, η πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων θα είναι εύκολη.

Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV εφοδιάζεται με το νέο Panoramic i-Cockpit, το οποίο συνδέει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων σε κοινή πανοραμική και κυρτή οθόνη 21 ιντσών. Ελαφρά στραμμένη προς τον οδηγό, επιτρέπει την πρόσβαση και στο συνοδηγό.

Η πλήρης αποκάλυψη του ηλεκτρικού Peugeot E-5008 θα γίνει εντός του Μαρτίου.

