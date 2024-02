Η ιταλική ομάδα έκανε μεγάλα βήματα προόδου με το φετινό της μονοθέσιο για τη Formula 1 και άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στους οδηγούς της.

Στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν η Scuderia Ferrari ήταν η ομάδα που ξεχώρισε με την απόδοσή της. Οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ σημείωσαν τους δύο ταχύτερους γύρους του τριημέρου και άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις ενόψει της πρεμιέρας της σεζόν.

Η νέα SF-24 είναι ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο από αυτό του 2023 και βελτιωμένο σε όλους τους τομείς. Αυτό το παραδέχονται τόσο οι οδηγοί όσο και οι παράγοντες της ιταλικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ο στόχος του σχεδιαστικού τμήματος ήταν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα του μονοθεσίου και φαίνεται πως όχι μόνο πέτυχαν αλλά ξεπέρασαν τους στόχους τους.

