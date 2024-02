Με τον Λιούις Χάμιλτον να αποχωρεί στο τέλος της χρονιάς από τη Mercedes-AMG Petronas, η θέση του στη γερμανική ομάδα είναι περιζήτητη.

Εντός του 2024 η Mercedes-AMG έχει να πάρει μία πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Πρέπει να βρει τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari από την επόμενη χρονιά.

Οι… μνηστήρες είναι πολλοί με τη φημολογία σχετικά με το ποιος θα πλαισιώσει τον Τζορτζ Ράσελ από το 2025 να έχει ήδη ξεκινήσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί αμέσως και σίγουρα θα απασχολήσει τη φετινή «Silly Season».

Ο Ράσελ στο περιθώριο των χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν, ρωτήθηκε σχετικά με το ποιος θα ήθελε να είναι ο επόμενος teammate του. Η απάντησή του κάνει την όλη ιστορία ακόμη πιο συναρπαστική.

«Η τελική απόφαση για τη θέση είναι του Τότο Βολφ και του διοικητικού συμβουλίου. Ήδη μέχρι τώρα είχαμε συζητήσεις και έχω βρεθεί με τον Τότο αρκετά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είδα ορισμένα ονόματα οδηγών στις κλήσεις του τηλεφώνου του και το θεώρησα πολύ αστείο. Ακόμη και στο δικό μου τηλέφωνο είχα ορισμένες κλείσεις και μηνύματα και πιστεύω πως η όλη κατάσταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ως ομάδα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μετάβαση σε ένα νέο κεφάλαιο και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία. Ο Λιούις με τη Mercedes έχουν πετύχει πάρα πολλά», δήλωσε.

Επιπλέον ο Ράσελ τόνισε την τωρινή κατάσταση στο εσωτερικό της γερμανικής ομάδας: «Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην ομάδα. Όλοι είμαστε επαγγελματίες, έχουμε μία δουλειά μπροστά μας. Οι μηχανικοί έχουν μεγάλο κίνητρο να μας δώσουν ένα γρήγορο μονοθέσιο και ο Λιούις είναι αποφασισμένος να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Εντός της ομάδας, δεν έχει αλλάξει τίποτα».

Spend launch day with me, the W15 😁🤩 pic.twitter.com/B1PwQdu4tD