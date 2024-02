Τα μονοθέσια της Formula 1 έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Σακχίρ του Μπαχρέιν για την πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών.

Η νέα σεζόν της Formula 1 για το 2024 ξεκινά στο Μπαχρέιν με τις χειμερινές δοκιμές το τριήμερο 21-23 Φεβρουαρίου. Ομάδες και οδηγοί θα πάρουν μία πρώτη πραγματική γεύση των μονοθεσίων τους ενόψει της πρεμιέρας που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Μαρτίου.

Στο πρωινό σκέλος της πρώτης ημέρας δοκιμών είδαμε τα 10 μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα, με τους οδηγούς να πραγματοποιούν το πρόγραμμα που είχαν συμφωνήσει με την ομάδα. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να δούμε λεπτομέρειες των νέων μονοθεσίων που δεν ήταν προηγουμένως διακριτές.

