Η πλειονότητα των ομάδων της Formula 1 επιβεβαίωσε τους οδηγούς που θα πάρουν μέρος στην πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Η νέα σεζόν της Formula 1 είναι προ των πυλών και η αρχή θα γίνει στο Σακχίρ του Μπαχρέιν με τις χειμερινές δοκιμές. Από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου θα δούμε για πρώτη φορά στην πίστα τα 10 μονοθέσια του grid, με τις ομάδες και τους οδηγούς να έχουν ένα πολυάσχολο πρόγραμμα μπροστά τους.

Λόγω της χρήσης ενός μονοθεσίου ανά ομάδα, το πρόγραμμα των οδηγών είναι αρκετά μικρό, καθώς πρέπει μέσα σε μιάμιση ημέρα να συνηθίσουν τα νέα τους… θηρία. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος τα παράπονα για τον περιορισμένο χρόνο δοκιμών είναι πολλά από πλευράς οδηγών. Αυτό έχει συνέπειες και για τις ομάδες, οι οποίες δεν μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα δεδομένα που θα ήθελαν.

Taking to the track with our 2024 car! Watch @OscarPiastri go to work behind the wheel of our MCL38! 🧡 pic.twitter.com/MahFCjWJSa

Έτσι, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν κάθε ημέρα και τους δύο οδηγούς τους, έναν στην πρωινή περίοδο και έναν στην απογευματινή. Για την πρώτη ημέρα γνωρίζουμε ποιοι οδηγοί θα πάρουν μέρος από την πλειονότητα των ομάδων.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 είναι προγραμματισμένες για το τριήμερο 21-23 Φεβρουαρίου, με κάθε διαδικασία να ξεκινά στις 9:00 πμ ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το καθημερινό (Τετάρτη έως Παρασκευή) LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 8:45πμ ώρα Ελλάδος ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση στο Μπαχρέιν.

IT’S TESTING AND DTS WEEK! ‼️



We hope you didn’t have plans later this week...#F1Testing will give us our first taste of 2024 action, and Formula 1: Drive To Survive presents the 2023 season like you’ve never seen before 🤯#F1 pic.twitter.com/Gk2flsout4