Η ιστορική αυτοκινητοβιομηχανία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του Carmen Sagrera.

Η Hispano Suiza αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες του νέου της hypercar, του Carmen Sagrera, μέσω ενός τρέιλερ βίντεο διάρκειας 12 δευτερολέπτων. Θα είναι το τρίτο μοντέλο στη σειρά των αμιγώς ηλεκτρικών hypercars της εταιρείας και αναμένεται να παρουσιαστεί στα μέσα του 2024, για να σηματοδοτήσει την 120ή επέτειο της μάρκας.

Το νέο hypercar της εταιρείας, σχεδιασμένο από τον Φρανσέσκ Αρένας, θα διαθέτει μια μεγάλη πίσω πτέρυγα από εκτεθειμένα ανθρακονήματα. Αυτή η εξέλιξη, αποτέλεσμα της εμπειρίας της τεχνικής ομάδας, υπό την καθοδήγηση του CTO Χουάν Φερνάντεθ, δίνει στο μοντέλο ακόμα πιο σπορ εμφάνιση, χωρίς να θυσιάζει τη φιλοσοφία του hyperlux, έννοια που εισήγαγε η Hispano Suiza με την κυκλοφορία του Carmen το 2019. Προστίθεται επίσης η νέα μπαταρία χωρητικότητας 103 kW, η οποία θα αυξήσει τη συνολική αυτονομία οδήγησης.

Introducing one of the most characteristic elements of the the Hispano Suiza Carmen Sagrera: its rear spoiler.



The renovated rear of the vehicle is complete with this elegant carbon fiber detail, making it a unique feature of the hypercar.



The full reveal, next spring. pic.twitter.com/WoDFoylViv