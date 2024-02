Σε συνεργασία με τον Γάλλο μουσικό Σοφιάν Παμάρ, ο Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1 συνέθεσε τέσσερα τραγούδια.

Στις 2 Μαρτίου θα μπει στο κόκπιτ της SF-24 για να διεκδικήσει τη νίκη στο πρώτο Grand Prix της Formula 1 για το 2024. Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν περιορίζεται όμως στα οδηγικά του καθήκοντα με τη Scuderia Ferrari, αλλά έχει και καλλιτεχνικές... ανησυχίες.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο 26χρονος Μονεγάσκος μπήκε στο στούντιο για δύο ημέρες με τον Γάλλο μουσικό Σοφιάν Παμάρ και συνέθεσαν τέσσερα τραγούδια. Το μίνι άλμπουμ ονομάζεται Dreamers και μπορείτε να το παραγγείλετε, κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο κλιπ από το πρώτο τους τραγούδι, στο ακόλουθο βίντεο.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Λεκλέρ τόνισε πόσο απόλαυσε κάθε στιγμή από την εμπειρία σύνθεσης τραγουδιών. «Είμαι τόσο πολύ περήφανος από το αποτέλεσμα», έγραψε. Ο Μονεγάσκος έμαθε πιάνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν είχε αρκετό ελεύθερο χρόνο.

I have enjoyed every seconds of this moment. During the off season, I got in a studio for 2 days together with Sofiane and we worked on 4 songs that will be released tonight at midnight.

I’m sooooo proud of the result. We’ll also be releasing vinyls that you can pre order on the… pic.twitter.com/iJHhnSSqEj