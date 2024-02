Το «θηρίο» της Mercedes διέλυσε το ρεκόρ πίστας στο Mount Panorama (vid)

O Γάλλος Ζιλ Γκουνόν σημείωσε με την Mercedes-AMG GT3 των 650 ίππων εκπληκτικό χρόνο στο Μπάθαρστ της Αυστραλίας.

To σιρκουί Mount Panorama στην Αυστραλία φιλοξενεί τον 12ωρο αγώνα αντοχής του Μπάθαρστ. Μία μέρα πριν, κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ο Γάλλος Ζιλ Γκουνόν διέλυσε το ρεκόρ πίστας για αγωνιστικό με κλειστή καμπίνα (δεν υπολογίζονται προφανώς τα μονοθέσια).

Πίσω από το τιμόνι της άγριας Mercedes-AMG GT3 (ισχύος άνω των 650 ίππων), ο 29χρονος οδηγός ολοκλήρωσε το γύρο των 6,2 χλμ. σε χρόνο 1:56.605. Το προηγούμενο ρεκόρ πίστας κρατούσε από το 2018 και ήταν 1:59.291.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο on board βίντεο, στο τέλος της ευθείας η μαύρη Mercedes έπιασε ταχύτητα άνω των 300 χλμ/ώρα.

Without any further ado:



Here’s @JulesGounon’s onboard of today’s GT car lap record at Mount Panorama Circuit. 😍#WeLivePerformance #MercedesAMG #AMG #WorldsFastestFamily #Pirelli #MercedesBenzAU #DefiningMotorsport #since1894 pic.twitter.com/vP0UJTHNYW