Ο Κάλε Ροβάνπερα της Toyota Gazoo Racing σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του Ράλλυ Σουηδίας.

Το 2024 επέλεξε να μην αγωνιστεί σε όλους τους αγώνες του WRC, ώστε να ξεκουραστεί σωματικά και - κυρίως πνευματικά. Ο Κάλε Ροβάνπερα - πρωταθλητής τα δύο προηγούμενα χρόνια - έδειξε με το «καλησπέρα» στο Ράλλυ Σουηδίας ότι παραμένει ταχύτατος.

Ο 23χρονος οδηγός της Toyota Gazoo Racing ήταν ο ταχύτερος στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή (μήκους 5,16 χλμ), σημειώνοντας με το GR Yaris Rally1 χρόνο 3:18.3. «Ήταν μία καλή προσπάθεια και ανυπομονώ για το σκέλος της Παρασκευής. Θα είναι διασκεδαστικός ο αγώνας», δήλωσε ο νεαρός Φινλανδός.

Ακολούθησαν οι δύο teammates του, Τακαμότο Κατσούτα (+1,4 δλ.) και Έλφιν Έβανς (+2 δλ.). Ο νικητής του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1) ήταν 6ος, στα 2,7 δλ. από την κορυφή.

Το πρώτο ουσιαστικά σκέλος του Ράλλυ Σουηδίας διεξάγεται την Παρασκευή, με 7 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 107,9 χλμ.

Shakedown complete and ready for the rally start tonight! #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/o6SDJwnzU4