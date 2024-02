H γερμανική ομάδα πραγματοποίησε τις πρώτες δοκιμές του νέου της μονοθεσίου στο βρεγμένο Σίλβερστον, με τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον στα... πηδάλια.

Δεν χρειάστηκε να περάσει αρκετή ώρα από την παρουσίαση της Mercedes W15 μέχρι η γερμανική ομάδα να τη βάλει στην πίστα. Το νέο μονοθέσιο της ομάδας του Μπράκλεϊ πραγματοποίησε το πρώτο shakedown της χρονιάς σε βρόχινες συνθήκες στην πίστα του Σίλβερστον.

Ο πρώτος οδηγός που βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Μάλιστα στην πρώτη του έξοδο από το γκαράζ βγήκε με το... πλάι, δείχνοντας την ανυπομονησία του ώστε να οδηγήσει το νέο δημιούργημα της ομάδας του.

Hitting the track for our first run with W15 😍 pic.twitter.com/6SLK7EOR9y