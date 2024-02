H αμερικανική ομάδα μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το μονοθέσιο με το οποίο θα πάρει μέρος στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος, η Haas F1 παρουσίασε πρώτη το μονοθέσιό της για τη σεζόν. Στην αμερικάνικη ομάδα επιθυμούν η νέα VF-24 να είναι το μονοθέσιο με το οποίο θα ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στην παρουσίασή της, η Haas έδωσε στη δημοσιότητα render φωτογραφίες από το μονοθέσιό της. Έτσι, δεν ήμασταν σε θέση να δούμε τις πραγματικές αλλαγές που έκαναν οι τεχνικοί της ομάδας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τώρα όμως ήρθε η στιγμή για να δούμε τη VF-24 στην πίστα. Γνωρίζαμε πως η Haas είχε «κλείσει» την πίστα του Σίλβερστον για να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο shakedown πριν τις χειμερινές δοκιμές.

Τόσο ο Κέβιν Μάγκνουσεν όσο και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ βρέθηκαν στην πίστα για να πάρουν μια πρώτη γεύση από το μονοθέσιο με το οποίο θα πάρουν μέρος στη σεζόν. Στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η Haas δημοσίευσε βίντεο από το shakedown στο οποίο είδαμε για πρώτη φορά το πραγματικό της μονοθέσιο.

Παρά το γεγονός πως τα πλάνα είναι από το pit-lane, μπορούμε να διακρίνουμε με σχετική άνεση τις διαφορές στο σχεδιασμό της VF-24 συγκριτικά με την προκάτοχό της.

Oh how we’ve missed that sound 🖤



The #VF24 has completed its first lap at our Silverstone Shakedown. #HaasF1 pic.twitter.com/si0zxLDjxg