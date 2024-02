O Βρετανός αναμένεται να καταθέσει για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν και είναι πολύ πιθανό να του στερήσουν τη θέση του στην αγωνιστική ομάδα της Formula 1.

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον Κρίστιαν Χόρνερ της Red Bull Racing και την έρευνα της Red Bull εις βάρος του για απρεπή συμπεριφορά προς εργαζόμενο. Ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση-σοκ και το μέλλον του πολύπειρου επικεφαλής των «ταύρων» κρέμεται από μία κλωστή.

Τις τελευταίες ώρες δέχεται μάλιστα έντονες πιέσεις να παραιτηθεί από τη θέση του στη Red Bull Racing έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Φαίνεται πως ο 50χρονος δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του έχουν ασκηθεί, ενώ βρίσκεται ήδη σε ισχύ εσωτερική έρευνα σχετικά με το συμβάν.

Εκπρόσωπος της Red Bull ανέφερε σχετικά: «Αφού ενημερώθηκε για ορισμένες πρόσφατες καταγγελίες, η εταιρεία ξεκίνησε μια ανεξάρτητη έρευνα. Αυτή η διαδικασία, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη, διεξάγεται από έναν εξωτερικό ειδικό δικηγόρο. Η εταιρεία λαμβάνει αυτά τα θέματα εξαιρετικά σοβαρά , και η έρευνα θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Δεν θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή».

Η ανεξάρτητη έρευνα που γίνεται για τις κατηγορίες προς τον Χόρνερ θα συνεχίζεται για όλη την εβδομάδα και την Παρασκευή, 9/2, φαίνεται πως έχει οριστεί ημερομηνία ακρόασης των εμπλεκόμενων. Όλα αυτά, μόλις λίγες ημέρες πριν την παρουσίαση της νέας RB20 (15/2), το μονοθέσιο με το οποίο θα αγωνιστούν οι «ταύροι» στη νέα αγωνιστική χρονιά.

Παρά το γεγονός πως η ιστορία αυτή ενδέχεται να αποπροσανατολίσει την ομάδα, οι άνθρωποι που διεξάγουν την έρευνα, θέλουν φτάσουν στα σωστά συμπεράσματα, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί. Η έκβαση της ακρόασης την Παρασκευή αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του Βρετανού στην αυστριακή ομάδα.

Ο Χόρνερ είναι ο μακροβιότερος επικεφαλής ομάδας στη Formula 1, καθώς βρίσκεται στο ρόλο αυτό από το 2005. Εκείνη τη χρονιά είχε κάνει ντεμπούτο στο σπορ η Red Bull Racing.

