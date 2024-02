Η πρώτη σεζόν του Φράνκο Μορμπιντέλι στην Pramac Ducati αρχίζει με πολλά προβλήματα.

Η ομάδα Pramac Racing ανακοίνωσε ότι ο Φράνκο Μορμπιντέλι θα απουσιάσει από τις δοκιμές MotoGP στη Sepang (6-8 Φεβρουαρίου) και στο Κατάρ (19-20 Φεβρ.). Ο Ιταλός έχει αναρρώσει μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια δοκιμών στο Πορτιμάο, όπου υπέστη σοβαρή διάσειση. Ωστόσο, ο γιατρός του τον συμβούλεψε να μην συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

After a bad crash, Franco was promptly taken to the hospital for further examinations. Initial tests have provided encouraging indications about his current condition, he will spend the night at Faro Hospital for precautionary and safety reasons. pic.twitter.com/XFBazXSZLo