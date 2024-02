Η βρετανική ομάδα της Formula 1 «έδωσε ζωή» στο μονοθέσιο με το οποίο οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα.

Λίγες ημέρες απέμειναν για την έναρξη της νέας σεζόν της Formula 1. Οι ομάδες ετοιμάζονται για τις παρουσιάσεις των μονοθεσίων τους πριν ταξιδέψουν προς το Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές και το πρώτο Grand Prix της σεζόν.

Στα εργοστάσια τα μονοθέσια συναρμολογούνται στην τελική μορφή που θα έχουν για την έναρξη της σεζόν και οι μηχανικοί κάνουν τους τελευταίους λειτουργικούς ελέγχους. Μία από τις διαδικασίες είναι να βάζουν μπρος τον κινητήρα των μονοθεσίων για να δουν πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία του.

Στη McLaren Racing η νέα MCL38 είναι έτοιμη στο εργοστάσιο του Ουόκινγκ και τώρα σειρά έχει το μαραθώνιο ταξίδι διάρκειας 24 Grand Prix. Άπαντες ήταν παρόντες στην πρώτη «ανάσα» του μονοθεσίου, συμπεριλαμβανομένου του CEO, Ζακ Μπράουν.

Θέλοντας να γιορτάσει αυτήν την ιστορική στιγμή, η McLaren τη μοιράστηκε στα social media με τους φίλους της και τον υπόλοιπο κόσμο της Formula 1.

Roaring into life... 😍



We've fired-up for the first time in 2024! A key milestone in the car build process. 🧡#WhateverItTakes pic.twitter.com/VP6zXES2qj