Ορισμένοι οδηγοί της Formula 1 μένουν δίχως συμβόλαιο στο τέλος της φετινής χρονιάς και θα μας απασχολήσουν αρκετά στη Silly Season.

Προτού καλά-καλά ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1, είχαμε εξελίξεις όσον αφορά συμβόλαια οδηγών. Η αρχή έγινε με τη Scuderia Ferrari να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σαρλ Λεκλέρ. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι πολυετής και έβαλε τέλος σε φήμες που ήθελαν τον Μονεγάσκο να ψάχνει αλλού το μέλλον του.

Μία ημέρα αργότερα, η McLaren Racing φρόντισε να μας εκπλήξει όλους ανακοινώνοντας νέο συμβόλαιο με τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός είχε συμβόλαιο και για το 2025, όμως αποφάσισε να επενδύσει το μέλλον του στην ομάδα του Ουόκινγκ για πολλά χρόνια ακόμη.

Παρά το γεγονός πως δύο ονόματα αφαιρέθηκαν από τη φετινή Silly Season, αρκετοί οδηγοί θα μας απασχολήσουν. Αυτό θα συμβεί διότι η πλειονότητα του grid μένει δίχως συμβόλαιο στο τέλος της χρονιάς.

Συνολικά 14 οδηγοί πρέπει είτε να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους ή να αναζητήσουν αλλού το μέλλον τους από το 2025. Ανάμεσά τους πολλά δίδυμα ομάδων και πολλά μεγάλα ονόματα.

Οι teammates είναι οι: Έστεμπαν Οκόν και Πιέρ Γκασλί της Alpine, Βάλτερι Μπότας και Ζου Γκοανγιού της Stake F1 Sauber, Κέβιν Μάγκνουσεν και Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas, Ντάνιελ Ρικάρντο και Γιούκι Τσουνόντα της Visa Cash App RB, Άλεξ Άλμπον και Λόγκαν Σάρτζεντ της Williams και οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ της Aston Martin.

