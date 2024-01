Γνωρίζατε πως αρκετοί οδηγοί της Formula 1 είναι και λάτρεις της στρογγυλής «Θεάς»; Έχουν δείξει την αγάπη τους προς ομάδες και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι υποστηρίζει ο καθένας.

Δίχως αμφιβολία το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον πλανήτη. Δισεκατομμύρια φίλαθλοι σε κάθε «γωνιά» της γης καθηλώνονται στις οθόνες τους κάθε εβδομάδα για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Για πολλούς πρόκειται για γιορτή και όχι απλά για ένα άθλημα.

Ποδοσφαιρικές ομάδες στηρίζουν και ορισμένοι αθλητές άλλων σπορ. Το ίδιο ισχύει και στη Formula 1, καθώς αρκετοί οδηγοί έχουν στηρίξει ανοικτά στο παρελθόν συλλόγους, είτε της πατρίδας τους, είτε όχι. Σε πολλές περιπτώσεις τους έχουμε δει επίσης να παίρνουν μέρος σε διάφορους αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ας δούμε λοιπόν ποια στηρίζει ο καθένας.

Το «σπίτι» του ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία. Εκεί ξεκίνησε να διαδίδεται και σήμερα έχει γίνει ο «γίγαντας» του αθλητισμού. Στη Formula 1 έχουμε ορισμένους οδηγούς από το μεγάλο Νησί της Ευρώπης.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, είναι γνωστός για τη λατρεία του προς την Άρσεναλ. Αρκετές φορές τον έχει πιάσει ο φακός στις κερκίδες των «κανονιέρηδων» και έχει δηλώσει στο παρελθόν πως αν δεν είχε γίνει οδηγός, θα επέλεγε να γίνει ποδοσφαιριστής. Επιπλέον έχει εκφράσει και την αδυναμία του στη Μπαρσελόνα. Ο teammate του στη Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ, στηρίζει όπως και ο πατέρας του τη Γουλβς. Ο Λάντο Νόρις μπορεί να μην παρακολουθεί συστηματικά ποδόσφαιρο, ωστόσο είναι γνωστό πως υποστηρίζει την Μπρίστολ Σίτι.

🗣 "I started supporting Arsenal when I was five."



Throwback to 2015 when Lewis Hamilton represented Arsenal during a five-a-side tournament against Thierry Henry pic.twitter.com/5Ku3Sj9Gaw