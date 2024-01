Κάτοικοι κατέθεσαν αγωγή ενατίον θρυλικής πίστας

Κάτοικοι της Καλιφόρνια των ΗΠΑ θέλουν να απαγορεύσουν μία ιστορική πίστα από το να βρίσκεται στο πρόγραμμα αγώνων πρωταθλημάτων στο μέλλον.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος να σταματήσουν οι αγώνες στη θρυλική Λαγκούνα Σέκα. Ο λόγος είναι η αγωγή που κατέθεσαν κάτοικοι της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, καθώς ο θόρυβος από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα διαταράσσει την ησυχία τους.

Οι «Highway 68», όπως αυτοαποκαλούνται, διαμαρτύρονται για το θόρυβο στην περιοχή και για την κίνηση που δημιουργείται στους δρόμους λόγω των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Η Λαγκούνα Σέκα βρίσκεται στο πρόγραμμα κορυφαίων πρωταθλημάτων των ΗΠΑ όπως το Indycar και η IMSA, ενώ πραγματοποιούνται διάφορα events κατά τη διάρκεια του έτους.

Στόχος είναι να σταματήσει η οποιαδήποτε μορφή αγώνων στην πίστα, η οποία λειτουργεί από το 1957. Σύμφωνα με τα όσα έχουν κατατεθεί στο ανώτατο δικαστήριο του Μοντερέι της Καλιφόρνια, τα τελευταία τρία χρόνια οι δραστηριότητες στη Λαγκούνα Σέκα έχουν αυξηθεί και αυτό είναι πρόβλημα.

Η Λαγκούνα Σέκα είναι μια από τις πιο ιστορικές πίστες των ΗΠΑ και είναι πρόκληση για κάθε οδηγό. Διαθέτει και την εμβληματική κατηφορική στροφή Κόρκσκρου στην οποία το 1996 ο Άλεξ Ζανάρντι έκανε ένα επικό προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο στον Μπράιαν Χέρτα για να πάρει τη νίκη.

Επιπλέον, το 2008, ο Βαλεντίνο Ρόσι πραγματοποίησε στην ίδια στροφή ένα φανταστικό προσπέρασμα στον Κέισι Στόνερ που έχει μείνει επίσης στην ιστορία.

Final lap at Laguna Seca #indycar 1996 with Bryan Herta leading Alex Zanardi. The moment where "The Pass" was born. pic.twitter.com/kSM08bhEKX