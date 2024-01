Οι οδηγοί της Formula 1 εκμεταλλεύονται τη χειμερινή διακοπή και απολαμβάνουν με διαφορετικούς τρόπους την καθημερινότητά τους.

Απομένουν μερικές εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν της Formula 1. Οι ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία τελειοποίησης των μονοθεσίων τους ενόψει 2024 και ήδη γνωρίζουμε πότε θα παρουσιαστεί η πλειονότητα αυτών.

Οι οδηγοί από τη μεριά τους έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει του μαραθωνίου που ξεκινά στις 28 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου στο Μπαχρέιν. Πέρα από τις απαραίτητες προπονήσεις που κάνουν, έχουν την ευκαιρία για ολιγοήμερες διακοπές και όχι μόνο. Για παράδειγμα ο Μαξ Φερστάπεν έχει επιλέξει να πάρει μέρος σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα simracing.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς ο καθένας επιλέγει να περάσει τη χειμερινή ανάπαυλα.

Στη Scuderia Ferrari φαίνεται πως διασκέδασαν και με το παραπάνω την τούμπα στα χιόνια του Σαρλ Λεκλέρ και δημοσίευσαν το δικό τους meme.

O Βάλτερι Μπότας φυσικά είναι αυτός που «έκλεψε» και πάλι την παράσταση με το νέο του κούρεμα.

