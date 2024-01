Η δέκατη ειδική διαδρομή του δυσκολότερου αγώνα του πλανήτη, έκρυβε ατυχίες και για τους δύο πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές ράλλυ.

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από την ένατη δοκιμασία του 46ου Ράλλυ Ντακάρ, που αφορούσε 371 χρονομετρημένα χιλιόμετρα σε ένα απαιτητικό loop με εκκίνηση και τερματισμό στην Αλ Ούλα.

Όμως παρότι οι μάχες για τη νίκη σε κάποιες κατηγορίες εντείνονται, σε καμία δεν είχαμε αλλαγή στα ηνία της γενικής κατάταξης.

Ο έμπειρος Γκερλέν Σισερί έσπασε το ρόδι για φέτος, κατακτώντας την ειδική με το Toyota Hilux της Overdrive Racing. Πίσω του πλασαρίστηκαν κι άλλα ονόματα που δεν είχαμε συνήθως ψηλά στους χρόνους: ο Νοτιοαφρικανός Μπράιαν Μπαραγκουάναθ της Century με το CR7-T, ο Λιθουανός Μπενεντίκτας Βανάγκας με το Hilux της Gazoo Βαλτικής, ο Ιταλός Ευγένιο Άμος της Overdrive, o Γάλλος Ρομέν Ντουμά, επίσης με Hilux αλλά της Rebellion Racing.

Και που ήταν οι πρωταγωνιστές θα αναρωτηθείτε και δικαίως. Ο Κάρλος Σάινθ είχε δύο κλαταρισμένα ελαστικά και έχοντας μία ρεζέρβα στο Audi RS Q e-tron, χρειάστηκε να περιμένει τη βοήθεια του teammate του, Ματίας Έκστρομ.

Όμως αυτό δεν αποδείχθηκε καταστροφικό, διότι η ατυχία χτύπησε την πόρτα και του διώκτη του, Σεμπαστιέν Λεμπ. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC είχε κι αυτός δυο κλαταρίσματα αλλά προδόθηκε κι από τον υδραυλικό γρύλο που χρησιμοποιούσε.

💊 This one's hard to swallow ... but more than ever, we have to be together to go for this victory 💪🏻



You can count on us, with Fabian and the whole @BRaidXtreme team, to give everything until the last metre of this @dakar 😤 #BRX #DakarRally #W2RC #BFGoodrich #RedBull pic.twitter.com/6dyirgFNUP