Η «Silly Season» της Formula 1 φαίνεται πως ξεκίνησε από νωρίς φέτος. Πάνω από τους μισούς οδηγούς του grid βρίσκονται στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου τους και δεν αποκλείεται να ανακατευτεί αρκετά η τράπουλα το 2025. Οι πιθανότητες είναι αρκετά μεγάλες, μιας και οι ομάδες κοιτούν πλέον μακροπρόθεσμα.

Το 2026 το σπορ αλλάζει σελίδα, με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς να δημιουργούν νέα δεδομένα. Επιπλέον, η Audi θα κάνει την είσοδό της στο σπορ, ενώ πιθανή είναι η ένταξη 11ης ομάδας, της Andretti. Για το λόγο αυτό, θέλουν να οριστικοποιήσουν από τώρα τα πλάνα τους και τα νέα τους αποκτήματα να έχουν ένα χρόνο εξοικείωσης με την ομάδα.

Ένας οδηγός που βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων είναι ο Άλεξ Άλμπον της Williams. O Ταϊλανδός έκανε μια εξαιρετική σεζόν το 2023, βοηθώντας την ομάδα του στην κατάκτηση της 7ης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές του εκτοξεύθηκαν, ενώ η εμπειρία του από τη Red Bull Racing το 2019 και το 2020 είναι πολύτιμη για οποιαδήποτε ομάδα.

Ο Άλμπον έχει συμβόλαιο με τη Williams έως το 2025, ωστόσο σύμφωνα με το ESPN ψάχνει τον τρόπο να αποδεσμευθεί νωρίτερα. Το 2023 μάλιστα, έγινε προσπάθεια από δύο ομάδες του grid ώστε να τον κάνουν δικό τους για το 2024.

Νέες πληροφορίες που «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας, θέλουν τις Scuderia Ferrari και Audi να έχουν τον Ταϊλανδό στην κορυφή της λίστας τους. Στην ιταλική ομάδα τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Κάρλος Σάινθ είναι στον τελευταίο τους χρόνο συμβολαίου και είναι ξεκάθαρο πως ο Μονεγάσκος έχει προτεραιότητα. Ωστόσο και η παραμονή του Ισπανού είναι αρκετά πιθανή, μιας και είναι πολύ ικανοποιημένοι στο Μαρανέλο μαζί του.

