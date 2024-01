Τι πρέπει να κάνουν οι αντίπαλοι των «ταύρων» ώστε να έχουν ελπίδες να διεκδικήσουν το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1; O πρωταθλητής της Formula E έχει την απάντηση.

Το 2023 η Red Bull Racing είχε μια σεζόν κυριαρχίας στη Formula 1, με μόλις μία παραφωνία. Η αυστριακή ομάδα κατέκτησε 21 νίκες σε 22 αγώνες, επίδοση που είχαμε να δούμε από το 1988 όταν η McLaren κέρδισε τα 15 από τα 16 Grand Prix εκείνης της σεζόν.

O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος με 19 νίκες, που τον οδήγησαν στον τρίτο παγκόσμιο τίτλο. Το ερώτημα για το 2024 είναι αν κάποιος μπορεί να βάλει «στοπ» στην κυριαρχία των «ταύρων». Γνωρίζουμε πως τόσο η Scuderia Ferrari όσο και η Mercedes-AMG εργάζονται πάνω σε νέα σχεδιαστική φιλοσοφία για τη νέα σεζόν, με στόχο να πιάσουν τη Red Bull Racing.

