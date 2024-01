Η ολοκλήρωση της έβδομης ειδικής διαδρομής στο δυσκολότερο αγώνα του πλανήτη, έδωσε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια.

Επιστροφή στη δράση στο πλαίσιο του 46ου Ράλλυ Ντακάρ, καθώς μετά από μία ημέρα ανάπαυσης και ανασυγκρότησης για ανθρώπους και μηχανές, η περιπέτεια άρχισε ξανά!

Με την έβδομη ειδική διαδρομή να περιλαμβάνει 873 χιλιόμετρα με εκκίνηση στη Ριάντ και τερματισμό στο Αλ Νουαντίμι, με 483 εκ των οποίων να είναι χρονομετρημένα. Κι όσα έδειξε το χρονόμετρο, ανέβασαν ακόμα ψηλότερα το ενδιαφέρον για τη συνέχεια.

Αυτοκίνητα

Η ημέρα ανήκε ξανά στον Σεμπαστιέν Λεμπ που ολοκλήρωσε την ειδική σε σχεδόν πέντε ώρες με το Prodrive Hunter της BRX. Ακολούθησε ο Λούκας Μοράες με το Hilux της Toyota Gazoo Racing, o Νάσερ Αλ-Ατίγια, επίσης με Hunter και το Audi RS Q e-tron του πρωτοπόρου της γενικής κατάταξης, Κάρλος Σαινθ.

@SebastienLoeb going full gun and setting the pace on Stage 7 #Dakar2024

Ο Ισπανός παραμένει στην κορυφή της γενικής κατάταξης, όμως η διαφορά του από τον Λεμπ που ουσιαστικά είναι ο μοναδικός διώκτης του, μειώθηκε στα ακριβώς 19 λεπτά. Ο τρίτος Μοράες είναι στη μία ώρα μακριά.

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, ο Μιτς Γκάθρι επέστρεψε στους καλύτερους χρόνους, μπροστά από τον Λιθουανό Ρόκας Μπατσιούσκα και τον Σαουδάραβα Σαλέχ Αλσαίφ.

Έτσι άνοιξε το προβάδισμά του και στη γενική κατάταξη, εκεί όπου είναι 33 λεπτά μπροστά από την Κριστίνα Γκουτιέρεζ Ερέρο και 40 από τον Φραντσίσκο Λόπεζ.

SSV

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων βαρών είχαμε ξανά τους ίδιους πρωταγωνιστές. Στην κορυφή βρέθηκε ο Τσέχος Μάρτιν Μάτσικ και τον πλαισίωσαν ο Ολλανδός Μίτσελ Φαν Ντεν Μπρίνκ και ο Τσέχος Αλές Λοπρές.

Come for the truck, stay for the sunset 🌅#Dakar2024 #DakarInSaudi

Αυτή είναι και η τριάδα της κορυφής στη γενική κατάταξη, αλλά εκεί ο Λοπρές είναι μπροστά από τον Ντεν Μπρινκ. Αμφότεροι όμως, πολύ μακριά σε χρόνο.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς ήταν ο Χιλιανός Χοσέ Ιγνάσιο Κορνέχο Φλορίμο που έφτασε πρώτος στον τερματισμό, μπροστά από τους Αργεντίνους Λουτσιάνο και Κέβιν Μπεναβίδες.

Όμως στην γενική κατάταξη, παρότι γίνεται… χαμός, εξακολουθεί να προηγείται ο πέμπτος σήμερα, Ρίκι Μπράμπεκ. Μάλιστα ο αναβάτης της Monster Energy Honda Team είδε τον τέταρτο σήμερα Ρος Μπραντς της Hero, να μειώνει τη μεταξύ τους διαφορά στο… δευτερόλεπτο! Ο Κορνέχο είναι τρίτος, σχεδόν επτά

Quad

Στις γουρούνες έχουμε ντέρμπι μπροστά μας. Ο Αλεξάντρ Ζιρού επικράτησε ξανά, έκοψε 13’50 από το προβάδισμα του Μανουέλ Αντουγιάρ και πλέον η διαφορά τους είναι στα 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

⚔️ Duel in the dunes! 🏜



⚔️ Duel in the dunes! 🏜

⚙️ Overall leader Manuel Andujar is followed closely by runner-up @AlexandreGiroud! #Dakar2024

Ο τρίτος στην ΕΔ7, Σλοβάκος Γιουράι Βάργκα, είναι τρίτος και σε συνολικό χρόνο αλλά υστερεί κατά δυόμιση ώρες!

Η επόμενη ημέρα

Ακολουθεί η όγδοη από τις συνολικά δώδεκα ειδικές διαδρομές του φετινού Ράλλυ Ντακάρ. Πληρώματα και αναβάτες θα εκκινήσουν από το Αλ Ντουαντίμι και θα τερματίσουν στη Χαϊλ.

Highlights from Stage 7 are now out, after the competitors returned to action with a tough 483km special & 873km covered in total between Riyadh to Al Duwadimi 🎥



Extended highlights presented by @aramco from Stage 7 📺 right here:https://t.co/iCmGHaPtyL #Dakar2024 pic.twitter.com/WfV4IQn6fF January 14, 2024

Θα καλύψουν συνολικά 678 χιλιόμετρα, τα 458 εκ των οποίων θα είναι χρονομετρημένα.



Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool