Ο Βρετανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ξέρει ποιος συνδυασμός μπορεί να εκθρονίσει τη Red Bull Racing από την κορυφή το 2024.

H νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει, καθώς πρέπει να περιμένουμε μόνο ενάμιση μήνα προτού τα μονοθέσια ξεκινήσουν το φετινό τους αγωνιστικό ταξίδι. Στα εργοστάσια, όλα τα τμήματα δουλεύουν δίχως διακοπή ώστε να ετοιμάσουν τα νέα τους αγωνιστικά «όπλα» για το 2024.

Αυτή η περίοδος είναι η κατάλληλη για να γίνουν οι προβλέψεις των ειδικών σχετικά με το ποιος θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Μπορεί κάποιος να σταματήσει τη Red Bull Racing και τον Μαξ Φερστάπεν; Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Τζένσον Μπάτον, ρωτήθηκε από το Sky Sports για το ποια ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τους ταύρους φέτος.

«Αν δούμε τι έγινε τα τελευταία 10 χρόνια στο σπορ, οι Mercedes και Red Bull κυριαρχούσαν, οπότε πιστεύω πως η Mercedes μπορεί να την κερδίσει. Θα ήθελα πολύ να πω για τη Ferrari, μακάρι να είναι στο παιχνίδι εφέτος. Μπορούμε να πούμε πως στους τελευταίους αγώνες ήταν η ομάδα που βρέθηκε πιο κοντά στη Red Bull αλλά πιστεύω πως η Mercedes θα βελτιωθεί περισσότερο από όλους. Αν αυτό θα είναι αρκετό, δεν ξέρω», ανέφερε.

