Η έκτη ημέρα δράσης στην έρημο στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αγωνιστικής δοκιμασίας στον πλανήτη αποτέλεσε… σκακιέρα.

Η μαραθώνια 48ωρη ειδική διαδρομή που αποτελεί καινοτομία στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ, έφτασε στα μισά της και έκρυβε πολλές ανατροπές! Πληρώματα και αναβάτες καλούνταν να καλύψουν συνολικά αυτό το διήμερο, 781 χιλιόμετρα, τα 547 εκ των οποίων χρονομετρημένα.

Δίχως βοήθεια από τις ομάδες τους και με τη δράση σήμερα να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά στις 4 το απόγευμα. Μέχρι εκείνο το σημείο, οι αγωνιζόμενοι καλούνταν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά, με τη διοργάνωση για να έχει επτά (!) διαφορετικά bivouac μέσα στην έρημο.

Αυτοκίνητα

Αλλαγή σκηνικού στη μεγάλη κατηγορία, με τον πρωτοπόρο της γενικής κατάταξης, Γιαζίντ Αλ Ρατζί να έχει ατύχημα! Ο Σαουδάραβας πλήγωσε το Hilux της Overdrive και έχασε κάθε ελπίδα για νίκη, ακόμα κι αν καταφέρει να συνεχίσει.

Ο Κάρλος Σαινθ με το Audi RS Q e-tron έφτασε στο «Μπιβουάκ 4», δηλαδή στο χιλιόμετρο 398, ταχύτερο από όλους και μάλιστα πέρασε στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Η γερμανική ομάδα έκανε το 1-2, με τον Ματίας Έκστρομ να ακολουθεί με το δεύτερο ηλεκτρικό αγωνιστικό και μάλιστα βρέθηκαν στο 1-2 και στη γενική κατάταξη! Αντίθετα, ο τρίτος της παρέας, Στεφάν Πετερανσέλ, είχε πολλά τεχνικά προβλήματα και έχασε 2 ώρες.

Τρίτος ήταν ο Σεμπαστιέν Λεμπ με το Prodrive Hunter της BRX και κέρδισε πολύ έδαφος στη γενική, ανεβαίνοντας πολλές θέσεις στην κατάταξη. Είναι πλέον τέταρτος, πίσω από έναν άλλο «Κυνηγό», αυτόν του Νάσελ Αλ-Ατίγια.

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, ο Ερικ Γκοκζάλ «πατούσε» και μάλιστα έκανε τον πέμπτο συνολικά καλύτερο χρόνο στα αυτοκίνητα.

Even in the desert, true racers always find each other 🏁 🧡#Dakar2024 #DakarinSaudi pic.twitter.com/DRwka5vgz7 — Dakar Saudi Arabia | داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 11, 2024

Έτσι ο Τσέχος άνοιξε και το προβάδισμά του, στα 56 λεπτά, αν και πλέον είναι ο Αμερικανός Μιτς Γκάθρι αυτός που τον ακολουθεί κι όχι ο πατέρας του, Μάρεκ.

SSV

Στα T4, πρωταγωνιστές ήταν οι οδηγοί της Polaris, Φλορέν Βαϊσαντέ και Χαβιέ ντε Σουλτέ αλλά το… ταμείο θα γίνει αύριο, όταν θα δουν τι θα γίνει και με τον Ζοάο Φερέιρα που τους απειλεί.

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων βαρών οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι έχουν 200 και πλέον χιλιόμετρα να καλύψουν και αύριο. Όμως πρωταγωνιστής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ήταν ο Τσέχος Μάρτιν Μάτσικ που πήρε το πάνω χέρι έναντι του Ολλανδού Μίτσελ Φαν Ντερ Μπρίνκ.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς είχαμε ξανά αλλαγή στην κορυφή της γενικής κατάταξης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντριέν φαν Μπεβερέν της Monster Energy Honda Team.

Στην κορυφή της γενικής βρίσκεται ο Ρίκι Μπράμπεκ ενώ ο Πάμπλο Κουιντανίγια που είχε επικρατήσει την προηγούμενη ημέρα, έμεινε από καύσιμα 10 χιλιόμετρα πριν το πρώτο σημείο ανεφοδιασμού. Ώσπου να μπορέσει κάποιος από τους teammate του να του φέρει καύσιμα για να συνεχίσει, είχε ήδη χάσει 100 λεπτά.

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool