To NASCAR αποκτά το δικό του «Drive to Survive» (vid)

To κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα απέκτησε τη δική του σειρά/ντοκιμαντέρ, ακολουθώντας τα χνάρια της Formula 1.

Το NASCAR και το Netflix δημοσίευσαν το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη σειρά που θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου. Θα αποτελείται από 5 επεισόδια, με το καθένα να έχει διάρκεια 45 λεπτών. Το όνομα της σειράς είναι «NASCAR: Full Speed».

Το εν λόγω ντοκιμαντέρ θα ακολουθεί τα πεπραγμένα της αγωνιστικής σεζόν του 2023 και θα παρουσιάσει από μία διαφορετική οπτική το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ των ΗΠΑ. Στόχος είναι το κοινό να έρθει πιο κοντά στο NASCAR και να αυξηθεί η δημοφιλία του σε παγκόσμιο επίπεδο.





Στο NASCAR: Full Speed θα πάρουν μέρος οι οδηγοί: Ράιαν Μπλέινι (πρωταθλητής του 2023), Ουίλιαμ Μπάιρον, Ρος Τσαστέιν, Ντένι Χάμλιν, Μπούμπα Ουάλας, Κάιλ Λάρσον, Κρίστοφερ Μπελ, Τζόι Λογκάνο και Τάιλερ Ρέντικ.

Δείτε το συναρπαστικό πρώτο τρέιλερ στο βίντεο που ακολουθεί...

The race to the finish is just the beginning. NASCAR: Full Speed, a Netflix Sports Series, pulls up January 30. pic.twitter.com/48ax1UUr0g