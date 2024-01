Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για ένα μειονέκτημα του οδηγού της McLaren και του δίνει συμβουλές για το μέλλον.

Από την πρώτη του σεζόν με τη McLaren Racing, o Λάντο Νόρις έδειξε πως δεν πρόκειται για έναν τυχαίο οδηγό. Μπορεί στη Formula 2 να έχασε τον τίτλο από τον Τζορτζ Ράσελ, όμως πολλοί είναι αυτοί που τον είχαν σε μεγαλύτερη εκτίμηση από τον συμπατριώτη του και οδηγό της Mercedes-AMG.

Φέτος θα διανύσει την έκτη του σεζόν στη Formula 1 και το μόνο που του λείπει είναι η νίκη. Αυτό δεν ήταν εύκολο τα προηγούμενα χρόνια στη McLaren, όμως ο ρυθμός εξέλιξής της το 2023 του δίνει ελπίδες για μεγάλα πράγματα στη φετινή χρονιά.

Ωστόσο όσο μαχόταν για τις πρώτες θέσεις την περασμένη χρονιά, είδαμε ορισμένα σημαντικά λάθη από τον Νόρις τα οποία παραδέχθηκε. Ο πρώην οδηγός της McLaren και πρωταθλητής της F1, Τζένσον Μπάτον, εντόπισε την αδυναμία του νεαρού Βρετανού.

