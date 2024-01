Ο Τζορτζ Ράσελ είναι ο σωσίας του Κίλιαν Μέρφι

Η ομοιότητα των δύο είναι τόσο μεγάλη που η Mercedes-AMG F1 δεν αντιστάθηκε στην ανάρτηση post στο Χ.

O ένας είναι Βρετανός, ο άλλος Ιρλανδός. Και οι δύο τιμούν τα χρώματα της πατρίδας τους, ο καθένας στον τομέα τους. Όμως ο Τζορτζ Ράσελ και ο Κίλιαν Μέρφι μοιάζουν και στα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Μία φωτογραφία του Ιρλανδού ηθοποιού ενώ ετοιμαζόταν για την τελετή απονομής στις Χρυσές Σφαίρες - όπου απέσπασε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Οπενχάιμερ - στάθηκε η αφορμή για τα tweet της Mercedes-AMG F1.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, με το συγκεκριμένο χτένισμα και τα γυαλιά ηλίου, ο Τζορτζ Ράσελ και ο Κίλιαν Μέρφι μοιάζουν σαν δίδυμα αδέλφια.

Best Actor at the 2024 Golden Globes 👏😉 pic.twitter.com/i4B0Tlh5fa