Η γερμανική ομάδα έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη απόφαση ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1.

Από την πρώτη στιγμή που είδαμε αγωνιστικά αυτοκίνητα της Mercedes στους αγώνες ταχύτητας, το όνομά της συνδυάστηκε με το ασημί. Δεν είναι τυχαίο και το προσωνύμιο «ασημί βέλη», το οποίο συνοδεύει τη γερμανική φίρμα από το 1932. Τότε, ο Άλφρεντ Νοϊμπάουερ είχε την ιδέα να «ξύσουν» το αμάξωμα της θρυλικής W25 για να φτάσουν το όριο βάρους των κανονισμών της FIA ώστε να λάβει μέρος σε αγώνα στο Νίρμπουργκρινγκ.

Στη σύγχρονη ιστορία της στη Formula 1, η Mercedes επέλεξε το ασημί από τη σεζόν του 2010, όταν και πραγματοποίησε την επιστροφή της στο σπορ. Το ένα πρωτάθλημα διαδέχθηκε το άλλο στα ασημί - μέχρι το 2020. Στην «κουτσουρεμένη» τότε σεζόν που σημαδεύτηκε από την Covid-19, η γερμανική ομάδα αγωνίστηκε για πρώτη φορά με μαύρο μονοθέσιο. Το ίδιο επανέλαβε και το 2021 πριν αλλάξει και πάλι στο παραδοσιακό ασημί για τη νέα εποχή του σπορ το 2022.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά και για το 2023 πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψουν στο μαύρο. Ο λόγος για τον οποίο το έκαναν -σύμφωνα με επίσημα χείλη- ήταν γιατί θεωρούσαν πως το μαύρο χρώμα τους φέρνει περισσότερη τύχη.

Η αλήθεια μάλλον βρίσκεται στη μέση, μιας και ο βασικός λόγος που άλλαξαν χρωματισμό στην W14, έστω και ανεπίσημα, ήταν για εξοικονόμηση βάρους. Το μαύρο ως χρώμα είναι πιο ελαφρύ από το ασημί, ενώ ένα μεγάλο μέρος του μονοθεσίου ήταν… γυμνό. Αυτό επιβεβαίωσε τις φήμες που ήθελαν το μονοθέσιο των Γερμανών να είναι πάνω από το κατώτατο όριο βάρους των κανονισμών κι έτσι έπρεπε να παρθούν διάφορα μέτρα. Αυτήν την τακτική ακολούθησαν αρκετές ομάδες στο grid.



Τι θα συμβεί όμως το 2024; Θα επιστρέψει η Mercedes στο παραδοσιακό ασημί, θα παραμείνει στο μαύρο ή θα κάνει κάποιου είδους συνδυασμό; Οι τεράστιες αλλαγές που ετοιμάζει στην W15 θα τη βοηθήσουν να μειώσει το βάρος σε εξαρτήματα όπως το κιβώτιο ταχυτήτων κι αυτό της δίνει πολλές ελευθερίες.

