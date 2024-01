Ράλλυ Ντακάρ 3η ΕΔ – Ένας Σαουδάραβας οδηγεί τον αγώνα (vid)

Η τρίτη ημέρα δράσης στην έρημο έφερε αλλαγές στις ισορροπίες της μεγαλύτερης αγωνιστικής δοκιμασίας στον πλανήτη.

Ξανά νέο πρόσωπο στην κορυφή των χρόνων της ημέρας, ξανά νέο πρόσωπο και στην κορυφή της γενικής κατάταξης του Ράλλυ Ντακάρ, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης ειδικής διαδρομής, που ξεκίνησε από το Αλ Ντουαντίμι και ολοκληρώθηκε μετά από 733 χιλιόμετρα (τα 438 χρονομετρημένα), στην Αλ Σαλαμίγια.

Αυτοκίνητα

Πέρυσι ο Λούκας Μοράες ήταν ο rookie του αγώνα, φέτος έχει οπλιστεί και με εμπειρία και έκανε τον καλύτερο χρόνο με το Hilux της Toyota Gazoo Racing. Μάλιστα, αυτή ήταν η παρθενική πρωτιά του Πορτογάλου στο Ντακάρ, σε μία ειδική όπου οι διαφορές ήταν πολύ μικρές – 3μιση λεπτά χώριζαν τους πρώτους επτά!

If at first you don't succeed, try, try again! 💪@mattiasekstroem of @audisport tackles the dunes on Stage 3 🚗#Dakar2024 pic.twitter.com/InN3i5D5Au — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

Ακολούθησαν ο Ματίας Έκστρομ με το Audi RS Q e-tron και ο Γιαζίντ Αλ Ράτζι με το Hilux της Overdrive Racing. Μάλιστα, ο Σαουδάραβας κατάφερε να τοποθετήσει εαυτόν και στην κορυφή της γενικής κατάταξης, «προσπερνώντας» τον έκτο σήμερα Κάρλος Σάινθ με το Audi RS Q e-tron. Πλέον τους χωρίζουν 29 δευτερόλεπτα.

Ο Έκστρομ ανέβηκε τρίτος, ο Μοράες τέταρτος ενώ πέμπτος είναι ο νικητής του 2022 και του 2023, Νάσερ Αλ-Ατίγια. Κι αυτό, παρότι ο οδηγός από το Κατάρ είχε τρία κλαταρισμένα ελαστικά στο Prodrive Hunter και έφτασε στον τερματισμό της ειδικής με τρεις τροχούς, υστερώντας μόλις κατά 93 δευτερολέπτων του νικητή!

⚠️ EXCLUSIVE CONTENT ⚠️



Rollin' into the week on 3 wheels with the unique style of @AlAttiyahN and @matthieubaumel! 🥵#Dakar2024 pic.twitter.com/fyTGZk5j2J — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

Όσο για τον Σεμπαστιέν Λεμπ, είχε ξανά δύσκολη ημέρα. Ο οδηγός της BRX περιορίστηκε στην 23η θέση και έχασε 23 λεπτά έναντι του πρώτου.

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, ο Αμερικανός Μίτσελ Γκάθρι ήταν ταχύτερος όλων, μπροστά από τους Ερίκ και Μάρεκ Γκοκζάλ.

Αυτούς τους δύο έχει μπροστά του και στη γενική κατάταξη, με τον… μπαμπά στα 11 δευτερόλεπτα και τον γιο στα 16 λεπτά!

SSV

Στα Τ4, ήταν ένας Σαουδάραβας, ο Γιασίρ Σεαϊντάν αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Πορτογάλο Ζοάο Φερέιρα και τον Ζεράρ Φαρές Γκιουέλ.

Aerial view of the service park at the end of the Stage 3 Special 🚁



There are some busy hands in there! 🛠#Dakar2024 pic.twitter.com/0fnHnDOg1s — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

Όμως είναι ο Ισπανός αυτός, που υπό την καθοδήγηση του Ντιέγκο Ορτέγκα, διατηρεί τα ηνία στη γενική κατάταξη. Εκεί που πίσω του είχαμε πολλές αλλαγές και πλέον, σε ρόλο διώκτη είναι η Αμερικανίδα Σάρα Πράις.

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων βαρών όπου και φέτος απουσιάζει η ρωσική KAMAZ Master, πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Τσέχος Αλές Λοπρές. Από δεύτερος χθες, σήμερα έκανε το παραπάνω βήμα και κέρδισε την ειδική.

Αυτό τον τοποθέτησε και στην κορυφή της γενικής κατάταξης, μπροστά από τον Ολλανδό Γιάνους Φαν Κάστερεν και τον Τσέχο Μάρτιν Μάτσικ.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς, άλλα έδειξε αρχικά το χρονόμετρο κι άλλα ίσχυσαν στο τέλος. Οι Πάμπλο Κουιντανίγια και Χοάν Μπαρεντά έκαναν το 1-2 αλλά έλαβαν αμφότεροι ποινές – 6 και 12 λεπτά αντίστοιχα! Έτσι η νίκη στην ΕΔ2 πήγε στον Αργεντίνο Κέβιν Μπεναβίδες, με τον Αμερικανό Ρίκι Μπράμπεκ και τον Γάλλο Αντριάν Φαν Μπέβερεν να τον πλαισιώνουν.

The latest from @KTM_Racing's @kmbenavides after winning today's stage, just over a month after breaking a fibula 🏆💪 #Dakar2024 pic.twitter.com/iJbjT8xUqn — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

Ωστόσο στην κορυφή της γενικής παρέμεινε ο Ρος Μπραντς από τη Μποτσουάνα, με τη μοτοσικλέτα της Hero. Δεύτερος παρέμεινε ο Χιλιανός Χοσέ Ιγνάσιο Κορνέχο Φλορίμο της Monster Energy Honda Team, με 3+ λεπτά να τους χωρίζουν ενώ τρίτος είναι πλέον ο Μπράμπεκ.

Quad

Στις γουρούνες το σερί του Μεδέιρος σταμάτησε, με τον Αλεξάντρ Αλεξάντρ Ζιρού να κερδίζει την ενδέκατη ειδική της καριέρας του στο Ντακάρ! Όμως ο Γάλλος παραμένει τέταρτος στη γενική κατάταξη, εκεί όπου έχουμε πλέον αλλαγή στην κορυφή.

After 733km in the saddle Tobias Ebster is rightfully chauffeured in style from parc ferme to his luxury apartment for the night 🤪 ⛺️#Dakar2024 pic.twitter.com/tnBgc0FPUj — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

Ο Σλοβάκος Γιούραϊ Βάργκα πέρασε πρώτος, με τον Αργεντίνο Μανουέλ Αντουγιάρ δεύτερο και τον Βραζιλιάνο Μαρσέλο Μεδέιρος να υποχωρεί στην τρίτη θέση.

Η επόμενη ημέρα

Η τέταρτη ημέρα του 46ου Ράλλυ Ντακάρ απλώνεται σε συνολικά 631 χιλιόμετρα, τα 299 εκ των οποίων αφορούν χρονομετρημένη ειδική διαδρομή.

Η εκκίνηση είναι στην Αλ Σαλαμίγια ενώ ο τερματισμός στην Αλ Χοφούφ.