O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει πως υπάρχει μία ομάδα που μπορεί να τον εκθρονίσει από την κορυφή της Formula 1 το 2024.

Μπορεί το 2023 να είχε μια από τις πιο κυρίαρχες σεζόν στην ιστορία της Formula 1, όμως ο Μαξ Φερστάπεν ανησυχεί. Η Red Bull Racing δημιούργησε ένα από τα καλύτερα μονοθέσια όλων των εποχών κερδίζοντας τα 21 από τα 22 Grand Prix που πραγματοποιήθηκαν στη χρονιά, ωστόσο αυτό δεν διασφαλίζει για τον Ολλανδό και την ομάδα του ενόψει της σεζόν του 2024.



Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει πως όλα μπορούν να αλλάξουν τη νέα αγωνιστική χρονιά και μιλώντας για όσα έρχονται, ξεχώρισε μία ομάδα που θεωρεί πως μπορεί να τον εκθρονίσει από την κορυφή της Formula 1.

«Ήμασταν η μοναδική ομάδα που είχε σταθερή απόδοση το 2023 και δεν έκανε λάθη. Πίσω μας τα πράγματα ήταν πολύ αμφίρροπα καθώς σε κάθε αγώνα είχαμε πίσω μας και μια διαφορετική ομάδα. Οι μάχες πίσω μας ήταν πολύ κλειστές. Θα κριθούν πολλά από το πόσο θα βελτιωθούν μέσα στο χειμώνα. Η πιο εντυπωσιακή ομάδα πέρα από εμάς ήταν η McLaren. Δείτε που ήταν στην αρχή της σεζόν και που ήταν στο τέλος της. Πιθανότατα θα είναι πολύ δυνατή και τη νέα σεζόν η McLaren και αυτό πρέπει να το προσέξουμε», δήλωσε ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

