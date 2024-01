Πολλά ερωτηματικά έχει δημιουργήσει πρόσφατη ανάρτηση της Formula 1 που αφορά τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και όχι μόνο.

Χρειάστηκε μόνο μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Formula 1 στα social media, ώστε ώστε να δημιουργηθεί διαδικτυακός σάλος. Αφορμή ήταν ένα γράφημα που αφορούσε τους βαθμούς που συγκέντρωσαν νυν οι οδηγοί της Formula 1 στην παρθενική τους σεζόν στο σπορ. Θέμα συζήτησης, ήταν οι βαθμοί του Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός ήταν στην κορυφή της λίστας με τους 109 βαθμούς που συγκέντρωσε στη rookie του σεζόν, ωστόσο υπάρχουν διευκρινίσεις πως αυτό έγινε με το παλαιό σύστημα βαθμολόγησης. Αυτό δημιούργησε πολλά ερωτηματικά για τους λόγους που δεν πρόσθεσαν τους βαθμούς με το σημερινό σύστημα.

Lewis Hamilton leads the current grid for points in a rookie season 🔝



Which of these impressed you most? 🤔