Ο Σουηδός σημείωσε με το ηλεκτρικό RS Q e-tron τον καλύτερο χρόνο στην μίνι εναρκτήρια ειδική διαδρομή.

Η μεγαλύτερη περιπέτεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ράλλυ Ντακάρ, άρχισε στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας για το 2024. Η δράση της Παρασκευής περιλάμβανε τον... πρόλογο μήκους μόλις 27 χιλιομέτρων, γύρω από το κέντρο του αγώνα στην Αλ Ούλα.

Ταχύτερο πλήρωμα στην κατηγορία των αυτοκινήτων ήταν οι Ματίας Έκστρομ/Εμίλ Μπέργκβιστ με το ηλεκτρικό Audi RS Q e-tron. Ο Σουηδός οδηγός επικράτησε κατά 23 δλ. του Αμερικανού Σεθ Κιντέρο της Toyota Gazoo Racing και κατά 38 δλ. του Γάλλου Σεμπαστιάν Λεμπ της Bahrain Raid Xtreme.

