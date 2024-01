Ο επικεφαλής της Red Bull Racing στη Formula 1 θα τιμηθεί ξανά από τον Βασιλιά Κάρολο και αναβαθμίζεται σε Διοικητή του πιο εξαίρετου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Τον τίτλο CBE (Διοικητής του πιο εξαίρετου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) θα φέρει πλέον ο Κρίστιαν Χόρνερ. Ο 50χρονος Βρετανός, επικεφαλής της Red Bull Racing, βρίσκεται στην λίστα τιμών του Βασιλιά Καρόλου για το 2024. Ο τίτλος τιμής απονέμεται στον Χόρνερ για τις υπηρεσίες του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο Χόρνερ είχε τιμηθεί με τον τίτλο ΟΒΕ (Αξιωματικός του πιο εξαίρετου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) το 2013, μετά την κατάκτηση τεσσάρων συνεχόμενων τίτλων από τη Red Bull Racing στη Formula 1.

Oracle Red Bull Racing Team Principal and CEO Christian Horner has been awarded a CBE in King Charles III’s New Year Honours List for his services to motorsport 👏https://t.co/2pLh5kJCXG pic.twitter.com/04fl0Ab6y5