Η ιταλική ομάδα δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον οδηγό με τον οποίο δημιούργησε την αυτοκρατορία στη Formula 1.

Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από το πρωινό της 29ης Δεκεμβρίου 2013, όταν ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε σκι με τον γιο του Μικ, στο θέρετρο Μεριμπέλ των Γαλλικών Άλπεων. Ο Γερμανός βγήκε εκτός πίστας και χτύπησε με το κεφάλι σε έναν βράχο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Και ενώ οι λεπτομέρειες γύρω από την τωρινή κατάσταση της υγείας του είναι ελάχιστες, όλοι περιμένουν να ακούσουν πώς και πώς κάποιο ευχάριστο νέο. Ο Σουμάχερ είναι μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον οι μοναδικοί οδηγοί με 7 τίτλους στη Formula 1, με τους 5 εξ αυτών να τους έχει κατακτήσει με τη Scuderia Ferrari (2000-2004).

Διαβάστε ακόμα: Η νύχτα που ο Σουμάχερ με έκανε να ξυπνήσω κλαίγοντας

Η ιταλική ομάδα δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Σουμάχερ, ανήμερα της συμπλήρωσης 10 ετών από το ατύχημα που άλλαξε τραγικά τη ζωή του αλλά και της οικογένειάς του.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ (πρώην twitter) ανάρτησε μία φωτογραφία με τον Μίκαελ Σουμάχερ στο βάθρο του Σίλβερστον το 2002 και το εξής μήνυμα: 10 χρόνια συνεχίζεις να είσαι πάντα στις καρδιές μας. Συνέχισε να παλεύεις Μίκαελ.

10 years on and always in our hearts ❤️​



Keep fighting Michael 🙏 pic.twitter.com/eYKjjFEcif