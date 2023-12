Σε… γιορτινή διάθεση είναι ο επικεφαλής της Mercedes-AMG στη Formula 1, στέλνοντας ευθεία προειδοποίηση έναντι του ανταγωνισμού.

Το 2024 πλησιάζει και η ομάδα που θέλει να αλλάξει σελίδα δεν είναι άλλη από τη Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα είχε δύο πολύ δύσκολες χρονιές στη Formula 1 και η μεγάλη της επιθυμία είναι να επαναλάβει τις επιτυχίες του παρελθόντος.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία των zero-pods απέτυχε και παρά το γεγονός πως στο Grand Prix Μονακό τοποθετήθηκαν sidepods στην W14, τα δομικά χαρακτηριστικά του μονοθεσίου δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε αρκετά νωρίς στη σεζόν να χαράξουν δρόμο για ένα νέο τρόπο σχεδιασμού, ώστε οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να μάχονται για νίκες.

Ενόψει της επόμενης αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, ο Τότο Βολφ μίλησε για την αντεπίθεση που ετοιμάζει η Mercedes: «Μάθαμε πολλά χρήσιμα πράγματα εφέτος. Οι αγώνες και οι σεζόν που είναι πολύ δύσκολες είναι αυτές στις οποίες παίρνεις τα μεγαλύτερα μαθήματα. Αυτό που λέμε είναι πως οι αντίπαλοί μας θα μετανιώσουν τις ημέρες που χάνουμε, διότι μαθαίνουμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Ως οργανισμός, ως άνθρωποι έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά μαθήματα τα οποία θα μας ωφελήσουν μελλοντικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς τους οποίος μπορούμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε πρόοδο για την επόμενη σεζόν. Πάντα θα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και θα υπάρχουν πάντα περιστάσεις που θα δούμε νέες λύσεις που δεν είχαμε εντοπίσει στο παρελθόν. Αυτό ισχύει και για τα χρόνια στα οποία κατακτήσαμε οκτώ πρωταθλήματα. Πρέπει πάντα να μαθαίνουμε και να βελτιωνόμαστε. Αυτή είναι η λογική μας».

