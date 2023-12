Ένα δίδυμο «φωτιά» αναμένεται να δούμε στο grid της Formula 2 την επόμενη χρονιά, το οποίο θα μας απασχολήσει μελλοντικά και στη Formula 1.

Εάν κάποιος έψαχνε αφορμή ώστε να παρακολουθήσει περισσότερα πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σας έχουμε μία ενδιαφέρουσα πρόταση. Μιλάμε για τη Formula 2, το πρωτάθλημα το οποίο είναι ένα σκαλοπάτι κάτω από τη Formula 1.

Το 2024 ο θεσμός θα έχει ένα ολοκαίνουργιο μονοθέσιο. Οι αλλαγές το φέρνουν ακόμη πιο κοντά στα μονοθέσια της F1, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους οδηγούς να εξοικειωθούν με αυτά .

Το πρωτάθλημα της F2 αξίζει την προσοχή κυρίως για δύο συγκεκριμένους οδηγούς. Πρόκειται για τους Όλιβερ Μπέαρμαν και Κίμι Αντονέλι, οι οποίοι θα οδηγούν για την Prema το 2024. Φυσικά δεν απαξιώνουμε τους υπόλοιπους 20 οδηγούς, όμως οι δύο παραπάνω ξεχωρίζουν.

Ο Μπέαρμαν, Βρετανός στην καταγωγή και γεννημένος το 2005 είναι μέλος της Ακαδημίας της Scuderia Ferrari και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μέλλοντος. Από μικρή ηλικία είχε ξεχωρίσει σε πρωταθλήματα kart, κερδίζοντας τίτλους από το 2017 έως το 2020 στα: Kartmasters British Grand Prix, IAME Winter Cup, IAME Euro Series, IAME International Final και IAME Winter Cup.

A maiden win to remember for Ollie Bearman! 👏🏆👊



And, he's now firmly in the fight for the championship too! 👀#BelgianGP #F3 @OllieBearman pic.twitter.com/9UP2UTv1Pz — Formula 3 (@Formula3) August 27, 2022

Το 2020 αγωνίστηκε για πρώτη φορά με μονοθέσιο, κερδίζοντας τόσο τη γερμανική όσο και την ιταλική Formula 4. To 2022 πήρε μέρος στη Formula 3 στην οποία τερμάτισε 3ος και φέτος έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη Formula 2. Κατέκτησε μόλις στην πρώτη του σεζόν 3 pole position και 4 νίκες σε ένα άκρως ανταγωνιστικό grid.

Συμμετείχε επίσης σε δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 με τη Haas, όπως επίσης και στο τεστ νέων οδηγών του Άμπου Ντάμπι. Ο Μπέαρμαν βρίσκεται στο ραντάρ της αμερικανικής ομάδας ενόψει 2025.

Ride onboard with Ollie Bearman for the lap that gave him his maiden Formula 2 pole position! 🤩👊#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lxnvExfgaY — Formula 2 (@Formula2) April 28, 2023

Ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι γεννήθηκε το 2006 και είναι από το 2019 μέλος της Ακαδημίας της Mercedes-AMG. Ο νεαρός ξεχώρισε από μικρή ηλικία και αρκετοί είναι αυτοί που τολμούν να πουν πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από το 2015 έως το 2021 που πήρε μέρος σε πρωταθλήματα kart, κατέκτησε 14 διαφορετικούς τίτλους, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2022 έκανε ντεμπούτο σε πρωταθλήματα μονοθεσίων με την Prema και πήρε με άνεση τον τίτλο τόσο στη γερμανική όσο και στην ιταλική Formula 4.

He knows what he's doing. 😉 A perfect weekend for our Junior Driver Andrea Kimi Antonelli in ADAC F4!



Three races. Three wins for the Italian. 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/nx9avKJkXB — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 18, 2022

Στις αρχές του 2023 πήρε μέρος στο Formula Regional Μέσης Ανατολής και κατέκτησε τον τίτλο. Αυτό τον προετοίμασε για το πρωτάθλημα FRECA, έναν θεσμό στον οποίο αγωνίζονται όλα τα μεγάλα ταλέντα του μέλλοντος. Μετά από 20 αγώνες, αναδείχθηκε πρωταθλητής με 5 νίκες και 11 βάθρα.

Για το 2024 αποφασίστηκε να μην πάρει μέρος στη Formula 3 και να κάνει το βήμα στη Formula 2. Αυτό δείχνει την πίστη που έχουν στον νεαρό Ιταλό πως μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες.

Εάν θα επιβεβαιώσει όσους πιστεύουν πως θα αφήσει ιστορία μόνο ο χρόνος θα δείξει και ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του για τη Formula 1.

What! 👏 A! 👏 Finish! 👏



Kimi Antonelli wins the first race of the 2022 @Official_F4UAE season by just 0.003 seconds. Superb racing! #UAEF4 @F1FeederSeries1 pic.twitter.com/aHBJdG9poV — Tobi Bluhm (@TobiTweetings) January 21, 2022

Του χρόνου, θα απολαύσουμε τους Μπέρμαν και Αντονέλι στη Formula 2 να δίνουν τις πρώτες από τις πολλές μάχες που θα δώσουν μεταξύ τους στην καριέρα τους.

Φωτογραφίες: