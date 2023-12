Ούτε ο κυρίαρχος Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δεν κατάφερε να σταματήσει τον φοβερό Νορβηγό της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Μαξ Φερστάπεν στο 2023 πραγματοποίησε φανταστική σεζόν στη Formula 1. Ο Ολλανδός ήταν πρωταγωνιστής σε κάθε αγώνα και τελείωσε τη χρονιά με 19 νίκες σε 22 Grand Prix και μία σειρά από τρομερά ρεκόρ. Το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν φυσικά η κατάκτηση του τρίτου παγκόσμιου τίτλου του.

Αυτό ωστόσο δεν ήταν αρκετό ώστε να τον τοποθετήσει ψηλότερα από τον εντυπωσιακό Έρλινγκ Χάαλαντ. O επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε το βραβείο «World Sports Star of the year» στα βραβεία του BBC.

Στην περασμένη χρονιά σκόραρε 52 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ «έσπασε» το ρεκόρ αριθμού γκολ σε μία σεζόν στην Premier League. Επιπλέον, κατάφερε μαζί με τους συμπαίκτες του να κατακτήσουν το τρεμπλ: Premier League, Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) και Champions League.

Here he is 🤩



Treble winner, serial record breaker, 2023 World Sport Star winner – Erling Haaland!#BBCSPOTY pic.twitter.com/enPRVNQFjC