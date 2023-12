Νέες πληροφορίες σχετικά με το μονοθέσιο των Ιταλών που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Formula 1 την επόμενη σεζόν αποκάλυψε ο Φρεντ Βασέρ.

Μια ομάδα που θέλει όσο τίποτα να επιστρέψει στις επιτυχίες την επόμενη σεζόν είναι η Scuderia Ferrari. Στο Μαρανέλο βρίσκονται στα τελικά στάδια της εξέλιξης του μονοθεσίου για τη σεζόν 2024, στην οποία θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.

Στις τάξεις τους έχουν τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, δύο πολύ γρήγορους και αξιόπιστους οδηγούς, οι οποίοι έχουν αποδείξει πως μπορούν να πάρουν μεγάλα και σημαντικά αποτελέσματα. Ο Ισπανός ήταν ο μοναδικός πέραν των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ που πήρε νίκη στο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2023.

Στόχος είναι η αγωνιστική βελτίωση και η επιστροφή στην κορυφή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα γρήγορο μονοθέσιο. Για το λόγο αυτό η Ferrari ετοιμάζει πολύ μεγάλες αλλαγές, με τις τελευταίες φήμες να μιλούν για «επαναστατικές λύσεις». Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, απάντησε στις φήμες και αποκάλυψε πόσο θα αλλάξει το μονοθέσιο της Scuderia.

A piece of action from Zandvoort to Abu Dhabi 🗺️ pic.twitter.com/87Td2yxOUq