Ο Μονεγάσκος οδηγός αναγνώρισε τη δουλειά που έχει κάνει ο αντίπαλός του ώστε να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να κερδίζει τον έναν αγώνα μετά τον άλλο στη Formula 1.

Τα νούμερα του Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα της Formula 1 2023 προκαλούν δέος. Συνολικά 19 νίκες σε 22 Grand Prix σε μία σεζόν απόλυτης κυριαρχίας, στην οποία το κερασάκι στην τούρτα ήταν η εξασφάλιση του τρίτου παγκόσμιου τίτλου του. Πέραν αυτών, σημείωσε μία σειρά από εντυπωσιακά ρεκόρ.

Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί δίχως τη Red Bull RB19. Ήταν με διαφορά το καλύτερο μονοθέσιο του grid και όλες οι ομάδες αναζητούν τρόπο να εξελίξουν τα δικά τους. Αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν πως οι επιτυχίες του Ολλανδού οφείλονται στο μονοθέσιο και λιγότερο στον ίδιο.

Ο Λεκλέρ ωστόσο δεν συμφωνεί. Όντας χρόνια στο χώρο, ο οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε στο AMuS και εξήγησε πως τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά μυθοπλασίες.

