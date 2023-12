Ποιος πρωταθλητής της Formula 1 απέκτησε μία νέα πρωτιά και με ποιον τρόπο ξεπέρασε τον ανταγωνισμό. Ακολουθεί η απάντηση αξίας πολλών εκατομμυρίων…

Οι οδηγοί της Formula 1 εκτός από επιτυχίες εντός πίστας κοιτούν να κερδίζουν κι εκτός. Ανέκαθεν επεδίωκαν να μεγιστοποιήσουν και τις απολαβές τους από τις ομάδες και να πετύχουν όλους τους στόχους που προβλέπουν την καταβολή μπόνους από τις ομάδες.

Το αποτέλεσμα είναι να εισπράττουν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, τα οποία δικαιολογούν με τις επιδόσεις τους εντός πίστας. Ποιος οδηγός όμως εισέπραξε τα περισσότερα χρήματα στην αγωνιστική σεζόν του 2023;

Η απάντηση είναι προφανής αλλά παράλληλα πολυσύνθετη. Το Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους οδηγούς της Formula 1 για τη φετινή χρονιά και στην κορυφή της βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε ακόμη μία κορυφή καθώς θα πάρει συνολικά 70 εκατομμύρια δολάρια. Ο βασικός του μισθός είναι στα 45 εκατ. δολάρια, αλλά τα μπόνους του λόγω των επιτυχιών που είχε, ανέρχονται στα 25 εκατ. δολάρια.

Έτσι, ξεπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o οποίος θα λάβει μόλις 55 εκατομμύρια δολάρια για τις υπηρεσίες του στη φετινή χρονιά. Ωστόσο η λίστα δεν αναφέρει κάποιο μπόνους από τη γερμανική ομάδα προς τον Βρετανό. Τρίτος είναι ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, ωστόσο η διαφορά του έναντι των δύο προηγούμενων είναι αρκετά μεγάλη. Ο Ισπανός, δύο φορές πρωταθλητής εισέπραξε για τη φετινή του χρονιά 34 εκατομμύρια δολάρια, με 10 εξ’ αυτών να είναι μπόνους.

