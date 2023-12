O Ισπανός οδηγός θέλει να συνεχίζει να αγωνίζεται με τα κόκκινα στη Formula 1, όμως υπάρχουν εμπόδια που περιπλέκουν την κατάσταση.

Το 2021 ο Κάρλος Σάινθ έκανε ντεμπούτο με τη Scuderia Ferrari ως teammate του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Ισπανός έγινε κάτοικος Μαρανέλο έπειτα από δύο σεζόν με τη McLaren. Ως οδηγός της ιταλικής ομάδας έχει αποδείξει την αξία του ως ένας πολύ σταθερός και γρήγορος οδηγός.

Ο Σάινθ το 2024 μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου με τη Ferrari. H πρόθεση του 29χρονου είναι να παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια οδηγός της ιταλικής ομάδας, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο.

Το 2023 ήταν ο μοναδικός οδηγός πέρα από τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ που κατέκτησε νίκη σε Grand Prix. Οι επιδόσεις του είναι σταθερές και γρήγορες, ωστόσο η Ferrari δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει το μέλλον της πάνω του.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, ο εκλεκτός οδηγός των Ιταλών είναι ο Σαρλ Λεκλέρ. Έτσι, ο Σάινθ δεν θα μπορέσει ποτέ αναλάβει το ρόλο του ηγέτη στη Scuderia.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Ferrari επιθυμεί μονοετή ανανέωση στο συμβόλαιο του Σάινθ, ενώ ο Ισπανός θέλει τουλάχιστον δύο χρόνια επέκταση στη μεταξύ τους συνεργασία. Αυτό συμβαίνει διότι στο τέλος του 2025 βγαίνουν στην αγορά μεγάλα ονόματα όπως ο Λάντο Νόρις της McLaren. Για το λόγο αυτό, έχουν «κολλήσει» οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Over and above 📸 pic.twitter.com/mLKgQKJoeJ