Μετρημένες φαίνεται πως είναι οι μέρες του Μεξικανού στηv αυστριακή ομάδα, με τις πιθανότητες παραμονής του για το 2024 να μην είναι πολλές.

Ακόμη δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν της Formula 1 και ήδη ο Σέρχιο Πέρεζ είναι αντιμέτωπος με τεράστια πίεση. Ο Μεξικανός οδηγός είχε μια πολύ κακή σεζόν φέτος, παρά το γεγονός πως κατάφερε να πάρει δύο νίκες. Έχοντας στα χέρια του ένα από τα πιο κυρίαρχα μονοθέσια στην ιστορία, πολλές φορές όχι απλά δεν τερμάτιζε πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, αλλά δεν είχε την ταχύτητα να ανέβει στο βάθρο.

Οι επαναλαμβανόμενες μέτριες έως κακές του εμφανίσεις σε συνδυασμό με την επιστροφή του Ντάνιελ Ρικάρντο στην F1, είχαν ως αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν σενάρια αντικατάστασης του Μεξικανού. Αυτό δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, ωστόσο με δεδομένο πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του 2024, δύσκολα θα παραμείνει στους «ταύρους».

Οι επιδόσεις του χρειάζονται βελτίωση και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του.

Σύμφωνα με τον έμπειρο δημοσιογράφο, Τζο Σέιγουορντ, ο Πέρεζ πρέπει να αποδείξει πως αξίζει να βγάλει τη σεζόν στη Red Bull Racing και θα... κρίνεται από την πρώτη στιγμή στο 2024. Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας η υπομονή έχει σχεδόν εξαντληθεί και πλέον έχουν το «μαχαίρι στο λαιμό» του 34χρονου.

Όπως αναφέρει ο Βρετανός, αντικαταστάτης του θα είναι ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος μάλιστα θα δει τις απολαβές του να τριπλασιάζονται. Αυτό εφόσον πάρει προαγωγή στη μεγάλη ομάδα και γίνει για δεύτερη φορά teammate του Μαξ Φερστάπεν.

